हरिद्वार: शहर में फिर हाफ एनकाउंटर, चेन स्नेचर को लगी गोली, दो घटनाओं में बताया जा रहा शामिल

हरिद्वार में एक बार फिर हाफ एनकाउंटर हुआ। इस दौरान शहर कोतवाली क्षेत्र में चेन स्नेचर को गोली लगी है। आरोपी दो घटनाओं में शामिल बताया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।

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