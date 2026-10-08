हरिद्वार: सजनपुर पीली में हाथी ने खेत में काम कर रहे ग्रामीण को मार डाला, ग्रामीणों ने किया हंगामा

श्यामपुर थाना क्षेत्र के सजनपुर पीली गांव में खेत में काम कर रहे एक ग्रामीण पर हाथी ने मार डाला। हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा करते हुए वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई।

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ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से हाथियों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे खेतों में काम करने वाले लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।