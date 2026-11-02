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Haridwar News: सात घंटे गुल रही बिजली आपूर्ति, लोगों ने झेली परेशानी

Mon, 02 Nov 2026 06:56 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:56 PM IST
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Electricity supply was cut for seven hours, causing hardship to the people
हरिद्वार। कनखल से सटे इलाकों में सोमवार को सात घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। दिनभर बिजली गुल रहने से घरेलू कामकाज के साथ ही पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी।
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ऊर्जा निगम ने सोमवार को उपकेंद्र ज्वालापुर के उपसंस्थान जगजीतपुर न्यू से जुड़े पंजनहेड़ी और फेरूपुर फीडर पर काम कराया। इसके तहत नई विद्युत लाइन बिछाने, मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य किया गया। इसके लिए सुबह 10 बजे दोनों फीडरों की आपूर्ति बंद कर दी गई। करीब सात घंटे तक चले कार्य के बाद शाम पांच बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। इस दौरान मिस्सरपुर, अलीपुर, पंजनहेड़ी, जियापोता, अशोक वाटिका, कटारपुर, फेरूपुर और अजीतपुर समेत आसपास के गांवों में बिजली संकट बना रहा। अधिशासी अभियंता रवि कुमार ने बताया कि बिजली कटौती की पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को दे दी गई थी।
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