Haridwar News: ससुर पर चाकू से हमला करने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 05:41 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 05:41 PM IST
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हरिद्वार। श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाली गांव में रहने वाली एक महिला ने ससुर पर गाली-गलौज करने के बाद चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। चाकू लगने से महिला के मुंह पर चोट आई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, गाजीवाली निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 सितंबर को वह घर की छत पर बैठी थीं। इसी दौरान उनके ससुर शराब के नशे में छत पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। किसी तरह उन्होंने छत का दरवाजा बंद कर खुद को अंदर कर लिया। कुछ देर बाद उनके पति घर पहुंचे। पति ने जब अपने पिता से बातचीत की तो ससुर ने उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया। जब वह नीचे आईं तो ससुर ने उन पर चाकू से वार कर दिया। चाकू लगने से उनके मुंह पर कट लग गया। थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है। संवाद
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पुलिस के अनुसार, गाजीवाली निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 सितंबर को वह घर की छत पर बैठी थीं। इसी दौरान उनके ससुर शराब के नशे में छत पर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। किसी तरह उन्होंने छत का दरवाजा बंद कर खुद को अंदर कर लिया। कुछ देर बाद उनके पति घर पहुंचे। पति ने जब अपने पिता से बातचीत की तो ससुर ने उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया। जब वह नीचे आईं तो ससुर ने उन पर चाकू से वार कर दिया। चाकू लगने से उनके मुंह पर कट लग गया। थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है। संवाद
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