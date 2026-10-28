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हरिद्वार: बाबा रामदेव बोले-सनातन पर चौतरफा कुठाराघात, एससी-एसटी मुद्दे और धर्म विरोधी बयानों पर जताई आपत्ति

Wed, 28 Oct 2026 12:42 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Wed, 28 Oct 2026 12:42 PM IST
सार

हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने सनातन धर्म को लेकर दिए जा रहे बयानों पर सवाल उठाए। पतंजलि विश्वविद्यालय में भारतीय प्राच्य विद्या शो संस्थान के आयोजन को लेकर हुई प्रेसवार्ता में उन्होंने एससी-एसटी से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।

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Baba ramdev raises concerns over attacks on sanatan dharma comments on SC-ST issues haridwar news
बाबा रामदेव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पतंजलि विश्वविद्यालय में भारतीय प्राच्य विद्या शो संस्थान के आयोजन को लेकर स्वामी रामदेव ने प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी और सनातन धर्म के खिलाफ समय-समय पर दिए जा रहे बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई।

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स्वामी रामदेव ने कहा कि आज सनातन पर चौतरफा कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने इस विषय पर चिंता जताते हुए सनातन धर्म के विरुद्ध की जा रही बयानबाजी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि इस तरह के बयानों पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।

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प्रेसवार्ता के दौरान स्वामी रामदेव ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी-एसटी से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। 

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