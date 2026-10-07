Haridwar News: पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार चेन स्नेचिंग के आरोपी को जेल भेजा

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए दिल्ली के आरोपी नरेश उर्फ भिंडे को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। फरार हुए आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।पुलिस के अनुसार, मंगलवार की सुबह खड़खड़ी क्षेत्र में निजी स्कूल की प्रिंसिपल हर्ष कालरा के गले से दो बाइक सवारों ने चेन झपट ली थी। इसके अलावा पांच तारीख को कनखल में भी महिला से चेन छीनी गई। एक और जगह महिला की चेन तोड़ ली गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। मंगलवार की देर रात औद्योगिक क्षेत्र में दरगाह के पास पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी।पुलिस की गोली पैर में लगने से एक आरोपी घायल हो गया था। आरोपी नरेश उर्फ भिंडे निवासी सुल्तानपुरी दिल्ली को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था। उसने अपने साथी दिनेश निवासी सुल्तानपुरी दिल्ली के साथ मिलकर तीन चेन स्नेचिंग व दो बाइक चोरी की घटनाएं करना कबूली थी। बुधवार की सुबह मेला अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।