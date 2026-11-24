उत्तराखंड: धीरेंद्र शास्त्री को लेकर बयान के विवाद पर बोले बाबा रामदेव, 'बागेश्वर बाबा मेरे बेटे की तरह हैं'
योग गुरु स्वामी रामदेव ने सोमवार को कथा वाचकों को आड़े हाथों लियाथा। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयानों का उदाहरण देते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा था कि बावला, ढोंगी, पाखंडी और धूर्त भी आज सनातन को बदनाम करने पर तुला है।
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बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की आलोचना को लेकर हुए विवाद के बीच योग गुरु रामदेव ने कहा कि "बागेश्वर बाबा मेरे बेटे की तरह हैं, वे मेरे छोटे भाई और शिष्य जैसे भी हैं। इसलिए, जो बातें मुझे अनुचित लगीं और जिनसे मुझे दुख पहुंचा, उस पर मैंने उन्हें अपने अधिकार से डांटा। उन्होंने भी मेरी डांट को प्यार के रूप में स्वीकार किया। यह उनका बड़प्पन भी है।
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#WATCH | Haridwar, Uttarakhand: Amid the row over his criticism of Bageshwar Dham Peethadhishwar Dhirendra Krishna Shastri, Yog Guru Ramdev says, "Bageshwar Baba is like my son; he is also my younger brother and like my disciple. So, I scolded him with that right regarding what I felt was inappropriate and what hurt me. He too accepted my scolding as love. It is his greatness too."
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) November 24, 2026