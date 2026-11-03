फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Accused in case of protected animal slaughter arrested

Haridwar News: पशु कटान मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार

Tue, 03 Nov 2026 05:26 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Updated Tue, 03 Nov 2026 05:26 PM IST
विज्ञापन
Accused in case of protected animal slaughter arrested
- रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस ने जेल भेजा
विज्ञापन

हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने संरक्षित पशु कटान के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, 10 सितंबर को सरपंच फार्म हाउस के पास आयशा कॉलोनी में टावर के नजदीक खाली प्लॉट में पुलिस ने संरक्षित पशु कटान की सूचना पर छापा मारा था। मौके से पुलिस ने प्रतिबंधित मांस व अन्य सामान बरामद किया था। पुलिस ने उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। सामने आया था कि घटना में आरोपी आस मोहम्मद उर्फ आशू निवासी सलेमपुर शामिल था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी लेकिन वह फरार चल रहा था। सोमवार रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी छत के रास्ते भागने लगा लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। एसपी सिटी दीपक सिंह ने बताया कि मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed