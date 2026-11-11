Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   The Chhamniyan-Satkhal motor road will be paved with asphalt.

Champawat News: छमनियां-सातखाल मोटर मार्ग पर होगा डामरीकरण

Wed, 11 Nov 2026 10:25 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:25 PM IST
विज्ञापन
The Chhamniyan-Satkhal motor road will be paved with asphalt.
लोहाघाट (चंपावत)। विकासखंड लोहाघाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छमनियां-सातखाल मोटर मार्ग पर डामरीकरण की स्वीकृति देकर ग्रामीणों को दीपावली का तोहफा दिया है। वर्षों से लोग इस मार्ग पर डामरीकरण की मांग करते आ रहे थे। सड़क पर डामरीकरण की स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया।
विज्ञापन

सड़क पर डामरीकरण की स्वीकृति मिलने पर बुधवार को ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। ग्रामीणों ने कहा कि छमनिया-सातखाल मोटर मार्ग पर डामरीकरण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। सड़क पर डामरीकरण नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब डामरीकरण की स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग भी की। इस दौरान खिलानंद पंत, नवीन चंद्र पंत, गोविंद चतुर्वेदी, गीता चतुर्वेदी, पुष्पा पंत, मानसी चतुर्वेदी, कलावती देवी, जानकी देवी, शांति देवी, देवकी देवी, हीरा देवी, दीक्षा पंत आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed