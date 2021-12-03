Champawat News: घर बैठे करें जनगणना 2027 की स्व-गणना
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Wed, 18 Nov 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
चंपावत। जनगणना 2027 के दूसरे चरण में अब लोग घर बैठे अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। जिले में 16 नवंबर से स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 30 नवंबर तक चलेगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (एसई आईडी) मिलेगी जिसे सुरक्षित रखना होगा। दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक घर-घर पहुंचने वाले प्रगणकों को यह आईडी दिखानी होगी। अपर जिलाधिकारी केएन गोस्वामी ने लोगों से 30 नवंबर तक सही विवरण दर्ज करने की अपील की। जिला जनगणना समन्वयक भावेश कुमार धीमान ने बताया कि स्व-गणना के लिए आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर लॉगिन कर परिवार का विवरण भरना होगा।
विज्ञापन