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चंपावत: चेकिंग के दौरान नेपाल सीमा पर पकड़ा पांच हजार का इनामी आरोपी, 18.08 ग्राम स्मैक बरामद

Sun, 25 Oct 2026 11:11 AM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, चंपावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चंपावत Published by: गायत्री जोशी Updated Sun, 25 Oct 2026 11:11 AM IST
सार

चंपावत में नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान एसओजी ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी को 18.08 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।

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Accused with a five thousand bounty; 18.08 grams of smack (heroin) recovered
गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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चंपावत जिले में अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी टीम ने पांच हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 24 अक्तूबर को टीम नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 805/01 के पास जंगल में चेकिंग कर रही थी।

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इस दौरान टीम ने राहुल कुमार निवासी पम्पापुर, थाना बनबसा को पकड़ा। तलाशी में उसके कब्जे से 18.08 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद हुई। आरोपी धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहा था।

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