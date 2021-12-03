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चंपावत। जिले के आठ लाभार्थियों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कुल 1.43 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्वीकृत सहायता राशि डीएम चंपावत को भेज दी गई है। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पारदर्शिता के साथ वितरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भुगतान से पहले लाभार्थियों की पात्रता, पहचान पत्र और बैंक खाते से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थियों से स्व-प्रमाणपत्र भी लिया जाएगा। संवाद