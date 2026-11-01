फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Work at Karnaprayag College will be completed by next March.

Chamoli News: कर्णप्रयाग महाविद्यालय में आगामी मार्च तक पूरा हो जाएगा काम

Sun, 01 Nov 2026 05:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sun, 01 Nov 2026 05:10 PM IST
विज्ञापन
Work at Karnaprayag College will be completed by next March.
फोटो
विज्ञापन

50 प्रतिशत से अधिक कार्य हुआ पूरा, 277.13 लाख में हो रहा निर्माण
संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग। डॉ. शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्ष कक्षों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। कार्य का लगभग 50 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। यहां सभागार, कंप्यूटर कक्ष और अतिरिक्त कक्ष तैयार हो रहे हैं। पेयजल निगम के अधिकारियों के अनुसार मार्च माह तक कार्य पूरा कर दिया जाएगा।

महाविद्यालय में करीब 277.13 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निगम की ओर से महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे कक्ष कक्षों का कार्य गतिमान है। भवन के पीछे का कार्य करने के बाद अब महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन के ऊपर कार्य किया जा रहा है जिसमें बीम भरने का कार्य किया जा रहा है। निर्माण इकाई उत्तराखंड पेयजल निगम श्रीनगर के प्रोजेक्ट मैनेजर सुनील ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान वहां पर भूमि संबंधी विवाद हो गया था जिसमें काफी समय लग गया था। अब काम तेजी से किया जा रहा है। मार्च माह में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed