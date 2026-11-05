Chamoli News: पीजी कॉलेज में विपिन फरस्वाण बने पीटीए अध्यक्ष

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गोपेश्वर।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) का गठन कर नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। विपिन फरस्वाण को अध्यक्ष, ममता भट्ट को उपाध्यक्ष, अनीता नेगी को उपमंत्री और गब्बर सिंह नेगी को कोषाध्यक्ष चुना गया। प्राचार्य प्रो.एमपी नगवाल की उपस्थिति में हुए चुनाव में वाणिज्य संकाय के प्राध्यापक डॉ. अनुराग शर्मा को मंत्री बनाया गया। इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. ज्योति टम्टा ने पीटीए के गठन और उसकी आवश्यकता की जानकारी दी। संवाद