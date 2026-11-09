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Chamoli News: जरूरतमंद बच्चों के साथ मनाई दिवाली

Mon, 09 Nov 2026 03:55 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Mon, 09 Nov 2026 03:55 PM IST
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Celebrated Diwali with children in need
फोटो
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कर्णप्रयाग। सुबेर सोसाइटी गैरसैंण की ओर से क्षेत्र में रह रहे जरूरतमंद बच्चों के साथ दिवाली उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के सदस्यों की ओर से जरूरतमंद बच्चों के घर-घर जाकर उन्हें दिवाली का उपहार दिया गया। सुबेर सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट नवीन प्रकाश ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य त्योहार के अवसर पर बच्चों के जीवन में खुशियां लाना है। इस मौके पर सचिव सुनील कुमार, सदस्य बबीता पंवार, आशा, कविता, योगेश राज, ऋषभ कुमार, खीम सिंह सुरेंद्र लाल, मनोज कुमार मौजूद रहे। संवाद



मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए दिए 10 लाख
जिलासू। चंडिका मंदिर एवं शिवालय के सौंदर्यीकरण के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। भाजपा नेता राजा चौहान ने बताया कि पर्यटन विभाग को इसकी स्वीकृति मिली है। चौहान ने इसके लिए सीएम का आभार जताया है। संवाद
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