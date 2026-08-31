Chamoli News: हाईवे पर गिरे पेड़, ढाबा टूटा

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गोपेश्वर। मूसलाधार बारिश के बीच मंडल-चोपता हाईवे पर हरियाली के पास दो पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। पेड़ों की चपेट में आने से सड़क किनारे स्थित एक ढाबा भी क्षतिग्रस्त हो गया। रविवार देर रात ग्यारह बजे सूचना मिलने पर फायर स्टेशन गोपेश्वर की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने वुडन कटर की मदद से पेड़ों को टुकड़ों में काटकर सड़क से हटाया। पेड़ का एक हिस्सा ऊंचाई पर लटका होने के कारण कर्मियों ने जेसीबी के ऊपर चढ़कर उसे काटा। इसके बाद मार्ग को खोल दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि घटना में ढाबा क्षतिग्रस्त हुआ है जबकि कोई जनहानि नहीं हुई। हाईवे को सुचारु कर लिया गया है। टीम में अतर सिंह राणा, नितिन जोशी, अरविंद सिंह रावत, भरत कुमार और सूरज सिंह शामिल रहे। संवाद

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