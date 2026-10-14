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Chamoli News: निर्माण के दो दिन बाद ही ढह गई दीवार

Wed, 14 Oct 2026 06:30 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 14 Oct 2026 06:30 PM IST
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The wall collapsed just two days after construction.
आदिबदरी। आदिबदरी कंवासेरा-थापली मार्ग पर 85 लाख रुपये की लागत से हो रहे डामरीकरण और दीवार निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ गए हैं। खिल स्थान पर बनी एक दीवार निर्माण के दो दिन बाद ही ढह गई। सामाजिक कार्यकर्ता विजयेश नवानी ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब अन्य दीवारों के भी गिरने का खतरा बना हुआ है। नवानी ने पक्की चट्टान तोड़कर पत्थरों के उत्खनन पर भी चिंता जताई। उन्होंने लोनिवि से निर्माण कार्यों में मानकों का पालन सुनिश्चित करने और पत्थर निकालने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। वहीं लोनिवि के जेई अनुराग बैंजवाल ने कहा कि जल्द मौके का निरीक्षण करेंगे और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संवाद
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