फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Teacher posted at Rohida Inter College; wait continues in Nainisain

Chamoli News: रोहिड़ा इंटर कॉलेज में शिक्षक की तैनाती, नैनीसैंण में इंतजार

Thu, 22 Oct 2026 04:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 22 Oct 2026 04:21 PM IST
विज्ञापन
Teacher posted at Rohida Inter College; wait continues in Nainisain
अभियान
विज्ञापन

नैनीसैंण में शिक्षकों की तैनाती के लिए अभिभावक हैं आंदोलन पर
संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग। गैरसैंण ब्लॉक के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रोहिड़ा के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। विद्यालय में लंबे समय से रिक्त चल रहे भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के पद पर तैनाती हो गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षक कैलाश चंद्र सिंह की संशोधित तैनाती कर दी गई है। वहीं कर्णप्रयाग विकासखंड के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नैनीसैंण में शिक्षकों की कमी को लेकर असमंजस और असंतोष की स्थिति बनी हुई है।

नैनीसैंण में शिक्षकों की मांग के लिए अभिभावक आंदोलन पर हैं। धरना-प्रदर्शन के अलावा अभिभावकों ने खून से पीएम, सीएम सहित अन्य को खत भी लिखे हैं। पीटीए अध्यक्ष बीते 28 सितंबर से शिक्षकों की मांग के लिए नंगे पैर चल रहे हैं। हालांकि पूर्व में जारी आदेश के तहत संबंधित शिक्षक को नैनीसैंण भेजा गया था लेकिन वहां पद रिक्त न होने के कारण अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा (उत्तराखंड) की ओर से जारी संशोधित आदेश के तहत उन्हें वापस रोहिड़ा में नियुक्त किया गया है। इस संशोधन से रोहिड़ा के छात्रों की पढ़ाई हो सकेगी। मगर नैनीसैंण विद्यालय में अब भी रसायन विज्ञान, गणित सहित कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं। वहीं इस संबंध में चमोली के मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने आश्वस्त किया कि जिले के सभी विद्यालयों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है। जल्द अन्य विद्यालयों में भी नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed