उत्तराखंड: बदरीनाथ धाम से कांग्रेस की न्याय यात्रा का आगाज, गणेश गोदियाल के नेतृत्व में निकली पदयात्रा

1 of 5 बदरीनाथ से कांग्रेस की न्याय यात्रा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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बदरीनाथ धाम से उत्तराखंड कांग्रेस की न्याय यात्रा का शुभारंभ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा का उद्देश्य जनता के अधिकारों, न्याय और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाना है।कांग्रेस ने इससे पहले देहरादून में भी न्याय यात्रा की शुरुआत की थी।



चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर यात्रा का आगाज किया था। उन्होंने प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति और न्याय की कामना की देहरादून में कांग्रेस भवन से राजपुर और मसूरी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा प्रस्तावित थी।

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2 of 5 उत्तराखंड कांग्रेस की न्याय यात्रा का - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

राजपुर विधानसभा क्षेत्र में चौक, घंटाघर और पलटन बाजार में जनसंपर्क करते हुए राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स तक पदयात्रा निकाली जानी थी।





3 of 5 कांग्रेस की न्याय यात्रा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

कांग्रेस का कहना है कि न्याय यात्रा का उद्देश्य जनता के बीच पहुंचकर उनके सवालों, समस्याओं और अपेक्षाओं को सुनना है। पार्टी इसे न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई को मजबूत करने वाला जनसंपर्क अभियान बनाना चाहती है।

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4 of 5 कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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5 of 5 मंदिर में पूजा अर्चना करते कांंग्रेसी - फोटो : पार्टी

पार्टी ने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा और अन्याय के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी। कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को समझेंगे और समाधान के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे।