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Chamoli News: इंटर स्कूल क्विज 24 को

Thu, 22 Oct 2026 03:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 22 Oct 2026 03:24 PM IST
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Inter-school quiz on 24th
गोपेश्वर। ज्योतिर्मठ स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में 24 अक्तूबर को इंटर स्कूल क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य तरनदीप कौर ने बताया कि प्रतियोगिता में जेपी विद्यालय, ज्योति विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय (केवी) सहित ज्योतिर्मठ क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देना और उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास करना है। इस आयोजन से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ ज्ञान साझा करने का अवसर मिलेगा। संवाद
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