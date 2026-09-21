Chamoli News: छात्रों को नशे से दूर रहने की दी सीख
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Mon, 21 Sep 2026 03:59 PM IST
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सीईओ ने किया पांच विद्यालयों का औचक निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग। मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने चमोली जिले के विभिन्न ब्लॉकों में स्थित पांच राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सीईओ ने छात्रों से नशे से दूर रहने और शिक्षकों से समय का पालन करने को कहा।
सोमवार सुबह सीईओ सारस्वत ने कर्णप्रयाग विकासखंड के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिमली, नारायणबगड़ विकासखंड के जीआईसी भगवती और थराली विकासखंड के जीआईसी कुलसारी का दौरा किया। उन्होंने राजकीय प्रावि भगवती और राजकीय प्रावि सिमली का भी निरीक्षण किया। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिमली में उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा स्वअनुशासन, समय पालन और स्वाध्याय को महत्व देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षकों से समय का पालन करने, शिक्षण कार्य में नवाचारों को अपनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिमली के प्रधानाचार्य देवदत्त शर्मा और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी सतीश कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
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कर्णप्रयाग। मुख्य शिक्षा अधिकारी आकाश सारस्वत ने चमोली जिले के विभिन्न ब्लॉकों में स्थित पांच राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सीईओ ने छात्रों से नशे से दूर रहने और शिक्षकों से समय का पालन करने को कहा।
सोमवार सुबह सीईओ सारस्वत ने कर्णप्रयाग विकासखंड के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिमली, नारायणबगड़ विकासखंड के जीआईसी भगवती और थराली विकासखंड के जीआईसी कुलसारी का दौरा किया। उन्होंने राजकीय प्रावि भगवती और राजकीय प्रावि सिमली का भी निरीक्षण किया। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिमली में उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा स्वअनुशासन, समय पालन और स्वाध्याय को महत्व देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षकों से समय का पालन करने, शिक्षण कार्य में नवाचारों को अपनाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिमली के प्रधानाचार्य देवदत्त शर्मा और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी सतीश कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
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