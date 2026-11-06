Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Ramleela concludes with the coronation ceremony in Maithana and Ravigram

Chamoli News: मैठाणा और रविग्राम में राज्याभिषेक के साथ रामलीला संपन्न

Fri, 06 Nov 2026 04:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 06 Nov 2026 04:05 PM IST
विज्ञापन
Ramleela concludes with the coronation ceremony in Maithana and Ravigram
फोटो
विज्ञापन

गोपेश्वर/ज्योतिर्मठ। दशोली विकासखंड के मैठाणा और ज्योतिर्मठ के रविग्राम में आयोजित रामलीला का श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ समापन हो गया। रविग्राम में सांस्कृतिक परिषद की ओर से आयोजित रामलीला के समापन पर चंडिका मंदिर से रामलीला मैदान तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे भगवान राम का महिलाओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नंबूरी और सचिव समीर डिमरी ने बताया कि रविग्राम में 57 वर्षों से रामलीला महायज्ञ का आयोजन किया गया। राम के पात्र में शिवम भट्ट, लक्ष्मण में शुभम रावत, सीता में अभिनव डिमरी, शत्रुघ्न में मारुति डिमरी और हनुमान में कैलाश भट्ट ने अभिनय किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed