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नंदानगर। भैंटी गांव में आयोजित रामलीला मंचन के चौथे दिन राम ने ताड़का का वध किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दीं। राम का अभिनय कर रहे कमल सिंह और लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे आयुष बिष्ट के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गुमान सिंह ने बताया कि गांव में 20 साल बाद रामलीला का आयोजन होने से बच्चों में खासा उत्साह है। महिलाएं और बच्चे भी बढ़-चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। संवाद

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