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ज्योतिर्मठ। काशी (वाराणसी) में आयोजित संस्कृति संसद में बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती को विशेष सम्मान मिला है। बुधवार को ज्योतिर्मठ में बदरीनाथ के रावल (मुख्य पुजारी) अमरनाथ नंबूदरी और धर्माधिकारी स्वयंबर सेमवाल के साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस दौरान नृसिंह मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन का आयोजन भी किया गया। संवाद

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