Chamoli News: लापता बालिका को पुलिस ने ढूंढा

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नंदानगर। क्षेत्र से लापता एक बालिका को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ढूंढ लिया। थाना नंदानगर में परिजनों ने अपनी बालिका के लापता होने की सूचना दी। बताया कि वह बिना बताए कहीं चली गई है। नंदानगर पुलिस चमोली कोतवाली सहित अन्य थाना क्षेत्रों में इसकी सूचना प्रसारित की। चौकी नंदप्रयाग पुलिस की ओर से नंदप्रयाग बगड़ के पास बालिका को ढूंढ निकाला। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर बालिका को उनके सुपुर्द कर दिया। संवाद