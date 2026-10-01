Chamoli News: पैक्स सचिवों की कलमबंद हड़ताल शुरू

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गोपेश्वर। पैक्स सचिव एवं कर्मचारी संयुक्त संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर बृहस्पतिवार से सहकारी कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने पैक्स सचिव एवं कर्मचारियों को सहकारिता ढांचे में शामिल करने, सभी कर्मचारियों को राज्य स्वास्थ्य योजना व गोल्डन कार्ड से जोड़ने, पदोन्नति सहित विभिन्न मांगें पूरा करने की मांग की। मांगों के समर्थन में पांच अक्तूबर को निबंधक कार्यालयों में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन और हड़ताल की चेतावनी दी। बृहस्पतिवार को पैक्स सचिव कार्यालयों में तो पहुंचे लेकिन काम नहीं किया। संगठन के जिलाध्यक्ष भीम सिंह नेगी और महासचिव कैलाश नेगी ने बताया कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अब एक से चार अक्तूबर तक कलमबंद हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो निबंधक कार्यालय परिसर में धरना किया जाएगा। संवाद

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