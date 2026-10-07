Chamoli News: ब्रह्मकपाल में 60 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पिंडदान

बदरीनाथ। श्राद्धपक्ष में पितरों की आत्मशांति और मोक्ष की कामना को लेकर बदरीनाथ धाम स्थित ब्रह्मकपाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्राद्धपक्ष शुरू होने के बाद से अब तक 60 हजार से अधिक श्रद्धालु यहां पिंडदान और तर्पण करा चुके हैं। श्राद्धपक्ष समाप्त होने तक यह संख्या एक लाख तक पहुंचने का अनुमान है।श्राद्धपक्ष में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। भारत के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ब्रह्मकपाल के तीर्थ पुरोहित संजय हटवाल ने बताया कि श्राद्धपक्ष शुरू होने के बाद से अब तक 60 हजार से अधिक श्रद्धालु पिंडदान और तर्पण करा चुके हैं। इस वर्ष पिछले दिनों की अपेक्षा श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक है। श्राद्धपक्ष समाप्त होने तक यह आंकड़ा एक लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। संवाद