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बैठक में बताया गया कि एक दिसंबर को जनपद के सभी शासकीय विद्यालयों में कक्षा दो, पांच और आठ के विद्यार्थियों का तृतीय दक्षता आधारित आकलन होगा। इसके प्रश्नपत्र एससीईआरटी तैयार करेगा। आकलन के बाद शिक्षकों को तत्काल उपचारात्मक शिक्षण शुरू करना होगा। वर्ष 2027 में परख परीक्षा आयोजित होगी। दस फीसदी विद्यालयों में पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे।मुख्य शिक्षा अधिकारी अमित कोटियाल ने शैक्षिक डेटा तैयार रखने के निर्देश दिए। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री मुकेश नेगी ने अकादमिक अनुश्रवण और राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह चौहान ने वरिष्ठ शिक्षकों को संदर्भदाता बनाने का सुझाव दिया। बैठक में सीआरपी और बीआरपी के यात्रा भत्ते का भुगतान न होने का मुद्दा भी उठा। संचालन बीरेंद्र सिंह कठैत ने किया। इस दौरान उप शिक्षा अधिकारी निशू सैनी, रूबी नेगी, किरण नेगी, अंकुश बिष्ट और डायट के वरिष्ठ संकाय सदस्य राजेंद्र प्रसाद मैखुरी मौजूद रहे।