Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Officer-in-charge honored for excellent work

Chamoli News: बेहतर कार्य के लिए प्रभारी अधिकारी सम्मानित

Tue, 10 Nov 2026 03:39 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 10 Nov 2026 03:39 PM IST
विज्ञापन
Officer-in-charge honored for excellent work
फोटो
विज्ञापन

कर्णप्रयाग। भराड़ीसैंण विधानसभा में बेहतर कार्य करने के लिए प्रभारी अधिकारी शेखर पंत को उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। शेखर पंत लंबे समय से भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यहां से दूधातोली सहित अन्य पर्वतमालाओं को देखने के लिए व्यू प्वाइंट हो या विधानसभा की दीवारों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राज्य आंदोलन के शहीद या अन्य बलिदानियों की तस्वीरें, पंत ने विधानसभा परिसर में नंदा देवी राजजात, रम्माण सहित कई अन्य पेंटिंग भी लगवाईं। सेब के पौधे पर फल देने लगे हैं।


प्रधानों ने जताई नाराजगी
गैरसैंण। राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानों की मांगों पर कोई घोषणा न होने से प्रधान संगठन ने नाराजगी जताई। प्रधान संघ के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने भराड़ीसैंण में प्रधानों को भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री ने जायज मांगों पर संज्ञान नहीं लिया बल्कि जांच समिति गठन का आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लिया। रावत ने चेतावनी दी यदि सरकार पंचायतों के हक को अनसुना करती रही तो 2027 के चुनावों में प्रधान सरकार को एकजुटता का अहसास कराएंगे। नारायणबगड़ के प्रधान संघ के अध्यक्ष योगेंद्र खत्री ने चेतावनी दी कि यह अपमान आने वाले चुनावों में भारी पड़ेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed