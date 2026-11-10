Chamoli News: मुंदोली में चलाया स्वच्छता अभियान

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देवाल। अनंत नंदा फाउंडेशन ने मुंदोली गांव में हिमालय स्वच्छता अभियान चलाया। इसमें 30 से अधिक विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। अभियान में मुंदोली बाजार और आसपास से प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। ग्रामीणों और दुकानदारों को प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय नुकसान के बारे में बताया गया। बांस के कूड़ेदानों का उपयोग कर कचरा निर्धारित स्थान पर डालने की व्यवस्था की गई। अनंत नंदा फाउंडेशन के संस्थापक कलम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में यह अभियान चला। बिष्ट ने कहा कि हिमालय देश की जीवनरेखा है और प्लास्टिक कचरा गंभीर खतरा है। उन्होंने ग्रामीणों से अपने गांव और जलस्रोतों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी उठाने की अपील की। फाउंडेशन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हिमालयी समुदायों का विकास करना है। संवाद

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