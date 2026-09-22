Chamoli News: नवनियुक्त एफएसओ प्रशिक्षण के लिए आए चमोली

गोपेश्वर। उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में सीधी भर्ती से नवनियुक्त फायर स्टेशन ऑफिसर (एफएसओ) हिमांशु जोशी दो माह के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए चमोली पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार और पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग त्रिवेंद्र सिंह राणा ने उनका स्वागत कर प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं दीं।नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति स्थलों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिमांशु जोशी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में छह माह का बेसिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद देहरादून में प्रथम चरण का प्रशिक्षण लिया है। अब उन्हें चमोली जिले में फील्ड प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। संवाद