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गोपेश्वर। चमोली जिले के नए मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने बृहस्पतिवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिले के 31वें मुख्य विकास अधिकारी दीपक रामचंद्र शेट इससे पूर्व रुड़की में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रहे। वहीं जिले के 18वें एडीएम नारायण सिंह नबियाल इससे पूर्व बागेश्वर में एडीएम पद पर तैनात थे। जिले के निवर्तमान सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी को मंगलवार को विदाई दी गई थी। संवाद

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