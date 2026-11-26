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जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि विभिन्न विभागों की तैयारियों, आपसी समन्वय और आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की क्षमता जांचने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा जीआईसी थराली में भूकंप, नंदानगर में हेलिकॉप्टर लैंडिंग और गैरसैंण के कालीमाटी में वनाग्नि की घटना से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। मॉक अभ्यास सुबह नौ बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक चलेगा। इसमें संबंधित विभागों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की तत्परता, संसाधनों की उपलब्धता और आपसी समन्वय को परखा जाएगा। संवाद

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गोपेश्वर। चमोली जिले में 28 नवंबर को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन का वृहद मॉक अभ्यास किया जाएगा। इसके तहत जिले के आठ स्थानों पर अलग-अलग आपदाओं की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास कर तैयारियों को परखा जाएगा।