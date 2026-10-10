Chamoli News: निबंध में मीनाक्षी और रंगोली में रोशन की टीम जीती

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राजकीय पीजी कॉलेज में शनिवार को एनएसएस के तहत मेरे सपनों का भारत 2047 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। निबंध प्रतियोगिता में मीनाक्षी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में रोशन, स्नेहा और कुश की टीम प्रथम रही। मनीषा और दीक्षा ने द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि स्नेहा, निर्मला और सुमित तृतीय स्थान पर रहे। प्रदेश सह-संयोजन सांस्कृतिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड के संजय रावत ने विकसित भारत का भविष्य कैसा हो विषय पर विचार रखे। राज्य मंत्री रामचन्द्र गौड़ ने विकसित भारत 2047 को ठोस विजन बनाने पर जोर दिया। प्राचार्य ने छात्रों को सर्वांगीण विकास का महत्व बताया।