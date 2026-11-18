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गोपेश्वर। जिला मुख्यालय के समीप गंगोलगांव में दस साल बाद आयोजित पांडव लीला के पांचवें दिन ढोल-दमाऊं की थाप पर पांडवों के अवतारी पुरुषों ने पारंपरिक नृत्य किया। गांव की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ आयोजित इस अनुष्ठान में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हो रहे हैं। महिला, पुरुष और युवाओं में आयोजन को लेकर खासा उत्साह है। महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि दस साल बाद हो रहे इस आयोजन से गांव की पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं फिर जीवंत हुई हैं। साथ ही पांडव लीला नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति और विरासत से जोड़ने का माध्यम भी बन रही है। संवाद

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