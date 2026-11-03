Chamoli News: गौचर भूमि पर अवैध निर्माण, भवन सील करने के निर्देश

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बिरही में निर्माणाधीन भवन का डीएम ने किया निरीक्षणसंबंधित व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के दिए निर्देशसंवाद न्यूज एजेंसीगोपेश्वर। बिरही में गौचर भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को जिलाधिकारी ने बिरही पहुंचकर निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर कोई भी व्यक्ति कार्य करता हुआ नहीं मिला। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल भवन को सील करने के निर्देश दिए। डीएम ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करने के साथ ही एसडीएम चमोली को सुसंगत धाराओं में प्राथमिकता दर्ज कराने के निर्देश दिए।डीएम ने प्रकरण की विस्तृत जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडेय, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, तहसीलदार दीप्ति शिखा सहित राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।इंसेटमलबे के ऊपर हो रहा अतिक्रमणपीपलकोटी। बदरीनाथ हाईवे पर बिरही में वीर गंगा के किनारे टीएचडीसी की ओर से मलबे का निस्तारण किया गया है। मगर इस मलबे के ऊपर अब अतिक्रमण होने लगा है। लोगों ने मलबे के ऊपर घेरबाड़ करनी शुरू कर दी है। इसके बरसात में मलबे के बहने की आशंका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस भूमि को पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जाए जिससे चारधाम यात्रा के दौरान वाहन पार्किंग की परेशानी न हो। इधर एसडीएम आरके पांडेय का कहना है कि इसको दिखवाया जाएगा यदि मौके पर अतिक्रमण मिला तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। संवाद