फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   GIC Aali stood first in folk dance.

Chamoli News: लोकनृत्य में जीआईसी आली प्रथम

Wed, 07 Oct 2026 07:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 07 Oct 2026 07:37 PM IST
विज्ञापन
GIC Aali stood first in folk dance.
पोखरी (चमोली)। जीआईसी पोखरी में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रोजेक्ट 2026 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के लोकनृत्य में जीआईसी आली प्रथम, जीजीआईसी पोखरी द्वितीय, राउप्रावि सौड़ामंगरा तृतीय रहा। रोल प्ले में राउमावि क्वींठी प्रथम, जीआईसी रडुवा द्वितीय व जीआईसी पोखरी तृतीय रहा। पोस्टर में राउप्रावि सौड़ामंगरा प्रथम, राइंका पोखरी द्वितीय व राइंका रडुवा तृतीय रहा। समूह चर्चा में राइंका पोखरी, राउमावि क्वींठी और राइंका पोखरी क्रमश: पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed