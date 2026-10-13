Chamoli News: सोशल मीडिया पर भी दिखेगा गौचर मेला

गौचर मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठकसंवाद न्यूज एजेंसीकर्णप्रयाग। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाले 74वें राजस्तरीय गौचर मेले को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मेले को इस बार सोशल मीडिया पर दिखाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इससे देश और विदेश में रह रहे प्रवासी भी गौचर मेले को देख सकेंगे।मंगलवार को गौचर नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में मेले की 21 समितियों का पुनर्गठन किया गया। बैठक में विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि समितियों में नाम लिखवाने तक ही जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए बल्कि इस राज्यस्तरीय मेले को और भव्य कैसे बना सकते हैं इसके लिए काम करना जरूरी है। एसडीएम और मेलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने कहा कि इस बार गौचर मेला का सोशल मीडिया एकाउंट बनाया गया है। इससे मेला सोशल मीडिया पर भी दिखाया जाएगा। इससे मेले की पहचान राज्यस्तर से राष्ट्रीय और विश्व स्तर तक होगी। बैठक में नपा अध्यक्ष संदीप नेगी, सुनील पंवार, विजय डिमरी, प्रमुख दीपिका मैखुरी सहित कई लोगों ने अपने सुझाव रखे। इस अवसर पर तहसीलदार सुधा डोभाल, सीओ त्रिवेंद्र सिंह राणा, एसएचओ विनोद थपलियाल, गणेश शाह, रेखा बिष्ट आदि मौजूद थे।