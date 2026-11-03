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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   For the first time, a Ganga Aarti was held on the banks of the Alaknanda in Gauchar.

Chamoli News: गौचर में पहली बार अलकनंदा तट पर हुई गंगा आरती

Tue, 03 Nov 2026 05:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 03 Nov 2026 05:33 PM IST
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For the first time, a Ganga Aarti was held on the banks of the Alaknanda in Gauchar.
गौचर। नगर में पहली बार अलकनंदा नदी के तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। यह आयोजन हर रविवार और सोमवार को हरिद्वार की हरकी पैड़ी की तर्ज पर किया जाएगा। रघुनाथ मंदिर के समीप हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सभासद विनीत रावत की पहल पर यह कार्यक्रम हुआ। गंगा आरती में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग दिया। विनीत रावत ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य नगर की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। इसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़कर सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। इस अवसर पर दीपक गौड़, शुभम बुटोला और बीना भंडारी आदि उपस्थित थे। संवाद
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चुनावों के लिए संगठन कर रहे मजबूत
देवाल। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते उक्रांद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी विधानसभा में सक्रिय है। यूकेडी नेता प्रकाश राम, मोहन राम आदि ने कहा कि आपदा प्रभावित इस विधानसभा में विकास का पहिया थमा है। कहा कि यूकेडी जनता के बीच जन मुद्दों को लेकर जा रही है। लगातार जनसंपर्क के साथ ही चुनावों के लिए संगठन को भी मजबूत किया जा रहा है। संवाद
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