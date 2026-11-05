Chamoli News: दीपावली पर नंदानगर व थराली में भी तैनात होंगे अग्निशमन वाहन

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दीपावली पर आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार नंदानगर और थराली बाजार में भी अग्निशमन वाहन तैनात किए जाएंगे। इससे आग लगने की घटनाओं पर समय रहते काबू पाने में मदद मिलेगी।दीपावली पर आतिशबाजी के चलते आग की घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। अभी तक नंदानगर में चमोली और थराली में कर्णप्रयाग से अग्निशमन वाहन भेजे जाते थे। दोनों क्षेत्रों की दूरी अधिक होने और सड़कें संकरी होने के कारण आग की घटना पर वाहन के समय से पहुंचने में दिक्कत होती थी। अब नंदानगर में छोटा और थराली में बड़ा अग्निशमन वाहन तैनात किया जाएगा। गोपेश्वर, चमोली, पोखरी, ज्योतिर्मठ, कर्णप्रयाग, गौचर और गैरसैंण में भी पूर्व की भांति वाहन तैनात रहेंगे।इंसेटअग्निशमन विभाग ज्योतिर्मठ को नया वाटर टेंडर मिल गया है। एक अन्य वाहन भी दीपावली के बाद पहुंच जाएगा। अभी तक यहां दो फोम टेंडर थे। यात्रा सीजन में वाहनों को बदरीनाथ में तैनात किया जाएगा, जबकि यात्रा समाप्त होने पर इन्हें ज्योतिर्मठ में रखा जाएगा।प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गोपेश्वर सुशील कुमार ने बताया कि दीपावली को लेकर विभाग की तैयारी पूरी कर ली गई है। नंदानगर और थराली में भी अग्निशमन वाहन तैनात किए जाएंगे।