Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Expedite development works in Sarkot

Chamoli News: सारकोट में तेजी से पूरे करें विकास कार्य

Fri, 06 Nov 2026 04:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 06 Nov 2026 04:03 PM IST
विज्ञापन
Expedite development works in Sarkot
फोटो
विज्ञापन

डीएम ने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में विकास कार्यों की समीक्षा की
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में संचालित विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं।

डीएम ने गैरसैंण विकासखंड के ग्राम पंचायत सारकोट में वीबीजीरामजी के तहत संचालित कार्यों में तेजी लाने, शैडो जोन में ऑनलाइन हाजिरी से छूट देते हुए आवश्यक विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यान विभाग को पॉलीहाउस निर्माण, वर्मी कंपोस्ट और मिशन कीवी के तहत संचालित गतिविधियों में तेजी लाने को कहा जिससे ग्रामीणों की आजीविका मजबूत हो सके। कृषि भूमि को चेन फेंसिंग से सुरक्षित करने के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने, स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरी कार्य समय पर पूरा करने को कहा। इस मौके पर सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी जय प्रकाश तिवारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. देवेंद्र बिष्ट आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed