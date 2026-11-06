Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Devi Prasad appointed as District Organization Secretary of UKD

Chamoli News: देवी प्रसाद उक्रांद के जिला संगठन मंत्री नियुक्त

Fri, 06 Nov 2026 04:39 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 06 Nov 2026 04:39 PM IST
विज्ञापन
Devi Prasad appointed as District Organization Secretary of UKD
फोटो
विज्ञापन

गोपेश्वर। उत्तराखंड क्रांति दल ने वरिष्ठ कार्यकर्ता देवी प्रसाद थपलियाल को जिला संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। दल के जिलाध्यक्ष युद्धवीर सिंह नेगी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपकर नई जिम्मेदारी दी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि देवी प्रसाद थपलियाल के संगठनात्मक अनुभव, संघर्षशील व्यक्तित्व और जनसेवा के प्रति समर्पण से जनपद में दल को नई ऊर्जा मिलेगी। पोखरी विकासखंड के ब्राह्मण थाला गांव निवासी देवी प्रसाद थपलियाल लंबे समय से जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं। वह क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। मोहनखाल-चोपता मार्ग निर्माण की मांग के लिए चल रहे आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed