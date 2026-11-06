Chamoli News: देवी प्रसाद उक्रांद के जिला संगठन मंत्री नियुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 06 Nov 2026 04:39 PM IST
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गोपेश्वर। उत्तराखंड क्रांति दल ने वरिष्ठ कार्यकर्ता देवी प्रसाद थपलियाल को जिला संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। दल के जिलाध्यक्ष युद्धवीर सिंह नेगी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपकर नई जिम्मेदारी दी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि देवी प्रसाद थपलियाल के संगठनात्मक अनुभव, संघर्षशील व्यक्तित्व और जनसेवा के प्रति समर्पण से जनपद में दल को नई ऊर्जा मिलेगी। पोखरी विकासखंड के ब्राह्मण थाला गांव निवासी देवी प्रसाद थपलियाल लंबे समय से जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं। वह क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। मोहनखाल-चोपता मार्ग निर्माण की मांग के लिए चल रहे आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। संवाद
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गोपेश्वर। उत्तराखंड क्रांति दल ने वरिष्ठ कार्यकर्ता देवी प्रसाद थपलियाल को जिला संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। दल के जिलाध्यक्ष युद्धवीर सिंह नेगी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपकर नई जिम्मेदारी दी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि देवी प्रसाद थपलियाल के संगठनात्मक अनुभव, संघर्षशील व्यक्तित्व और जनसेवा के प्रति समर्पण से जनपद में दल को नई ऊर्जा मिलेगी। पोखरी विकासखंड के ब्राह्मण थाला गांव निवासी देवी प्रसाद थपलियाल लंबे समय से जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं। वह क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। मोहनखाल-चोपता मार्ग निर्माण की मांग के लिए चल रहे आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। संवाद