Chamoli News: 23 वाहनों का चालान, दो वाहन किए सीज
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 06 Oct 2026 04:42 PM IST
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अपराध संक्षेप
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23 चालान और दो वाहन किए सीज
कर्णप्रयाग। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने गौचर, कर्णप्रयाग, लंगासू, सोनला, नंदप्रयाग, पुरसाड़ी, चमोली, गोपेश्वर में वाहनों की चेकिंग की। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आनंद जायसवाल ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर 23 वाहनों के चालान किए गए हैं। ओवर लोडिंग, फिटनेस और परिवहन कर जमा नहीं करने पर दो वाहनों को सीज भी किया गया है।
संवाद
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23 चालान और दो वाहन किए सीज
कर्णप्रयाग। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने गौचर, कर्णप्रयाग, लंगासू, सोनला, नंदप्रयाग, पुरसाड़ी, चमोली, गोपेश्वर में वाहनों की चेकिंग की। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आनंद जायसवाल ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर 23 वाहनों के चालान किए गए हैं। ओवर लोडिंग, फिटनेस और परिवहन कर जमा नहीं करने पर दो वाहनों को सीज भी किया गया है।
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