Chamoli News: 23 वाहनों का चालान, दो वाहन किए सीज

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23 चालान और दो वाहन किए सीज

कर्णप्रयाग। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने गौचर, कर्णप्रयाग, लंगासू, सोनला, नंदप्रयाग, पुरसाड़ी, चमोली, गोपेश्वर में वाहनों की चेकिंग की। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आनंद जायसवाल ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर 23 वाहनों के चालान किए गए हैं। ओवर लोडिंग, फिटनेस और परिवहन कर जमा नहीं करने पर दो वाहनों को सीज भी किया गया है।

संवाद