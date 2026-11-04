फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Action should be taken against those who engage in substance abuse and gambling.

Chamoli News: नशा करने और जुआ खेलने वालों पर हो कार्रवाई

Wed, 04 Nov 2026 05:28 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 04 Nov 2026 05:28 PM IST
विज्ञापन
Action should be taken against those who engage in substance abuse and gambling.
फोटो
विज्ञापन

गोपेश्वर। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चंद्रकला तिवारी ने पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने त्योहार के मद्देनजर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। चंद्रकला तिवारी ने दीपावली पर नशे के अवैध कारोबार और सेवन पर अंकुश लगाने के साथ ही जुआ खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सतर्कता बरते। इस मौके पर सुरभि, तुलसी भट्ट, दीप्ति कोठियाल और जिला महामंत्री महिला मोर्चा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed