Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Market remained closed following the sudden demise of a trader.

Chamoli News: व्यापारी के आकस्मिक निधन पर बंद रहा बाजार

Mon, 09 Nov 2026 06:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Mon, 09 Nov 2026 06:58 PM IST
विज्ञापन
Market remained closed following the sudden demise of a trader.
पोखरी (चमोली)। नगर क्षेत्र के विनायकधार निवासी व्यापारी धर्मेंद्र सिंह नेगी के आकस्मिक निधन पर व्यापार संघ के पदाधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों ने शोक सभा कर दिवंगत व्यापारी को श्रद्धांजलि दी। पोखरी बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राणा, दीपक चौधरी, विष्णु प्रसाद चमोला, राजेंद्र त्रिपाठी, कुंवर सिंह चौधरी, कुंवर सिंह खत्री, संतोष चौधरी, हर्षवर्धन चौहान आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed