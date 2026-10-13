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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   A voter turnout of 73.87 percent was recorded in Kuling village.

Chamoli News: कुलिंग गांव में 73.87 प्रतिशत मतदान हुआ

Tue, 13 Oct 2026 05:41 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 13 Oct 2026 05:41 PM IST
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A voter turnout of 73.87 percent was recorded in Kuling village.
फोटो
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देवाल। त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव के तहत कुलिंग ग्राम प्रधान का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यहां 73.87 प्रतिशत मतदान हुआ। 14 को ब्लॉक सभागार में मतगणना होगी। सोमवार को कुलिंग ग्राम पंचायत में प्रधान पद पर चुनाव संपन्न हुआ। यहां 245 मतदाता थे जिसमें 181 ने मतदान में भाग लिया। एआरओ राजेंद्र बिमोली ने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक रहा और 73.87 प्रतिशत मतदान हुआ। बुधवार को मतगणना होगी। संवाद
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