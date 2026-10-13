Chamoli News: कुलिंग गांव में 73.87 प्रतिशत मतदान हुआ
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 13 Oct 2026 05:41 PM IST
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फोटो
देवाल। त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव के तहत कुलिंग ग्राम प्रधान का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यहां 73.87 प्रतिशत मतदान हुआ। 14 को ब्लॉक सभागार में मतगणना होगी। सोमवार को कुलिंग ग्राम पंचायत में प्रधान पद पर चुनाव संपन्न हुआ। यहां 245 मतदाता थे जिसमें 181 ने मतदान में भाग लिया। एआरओ राजेंद्र बिमोली ने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक रहा और 73.87 प्रतिशत मतदान हुआ। बुधवार को मतगणना होगी। संवाद
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देवाल। त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव के तहत कुलिंग ग्राम प्रधान का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। यहां 73.87 प्रतिशत मतदान हुआ। 14 को ब्लॉक सभागार में मतगणना होगी। सोमवार को कुलिंग ग्राम पंचायत में प्रधान पद पर चुनाव संपन्न हुआ। यहां 245 मतदाता थे जिसमें 181 ने मतदान में भाग लिया। एआरओ राजेंद्र बिमोली ने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक रहा और 73.87 प्रतिशत मतदान हुआ। बुधवार को मतगणना होगी। संवाद