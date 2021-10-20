Bageshwar News: खड़लेख-भनार-नाचनी मोटर मार्ग के स्कपर का होगा पुनर्निर्माण

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यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से विभाग की ओर से नौ लाख रुपये की लागत से स्कपर की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही मौके पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा जिससे क्षेत्र के कई गांवों की आवाजाही सुचारू हो सकेगी। विज्ञापन



खड़लेख-भनार-नाचनी मोटर मार्ग के किमी 22 में क्षतिग्रस्त स्कपर के पुनर्निर्माण के लिए नौ लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। -अमित कुमार पटेल, ईई, लोनिवि कपकोट यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से विभाग की ओर से नौ लाख रुपये की लागत से स्कपर की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही मौके पर कार्य शुरू करा दिया जाएगा जिससे क्षेत्र के कई गांवों की आवाजाही सुचारू हो सकेगी।खड़लेख-भनार-नाचनी मोटर मार्ग के किमी 22 में क्षतिग्रस्त स्कपर के पुनर्निर्माण के लिए नौ लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। -अमित कुमार पटेल, ईई, लोनिवि कपकोट

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बागेश्वर। कपकोट क्षेत्र के खड़लेख-भनार-नाचनी मोटर मार्ग के किलोमीटर 22 में क्षतिग्रस्त स्कपर के पुनर्निर्माण के लिए लोनिवि ने तैयारी तेज कर दी है। स्कपर के क्षतिग्रस्त होने से मार्ग पर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों और स्थानीय ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।