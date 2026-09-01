फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Landslide on Garur-Bageshwar-Kausani Highway

गरुड़-बागेश्वर-कौसानी हाईवे पर भूस्खलन: पहाड़ी से गिरे बोल्डर और मलबा, रास्ता बंद; जनजीवन अस्त-व्यस्त

Tue, 01 Sep 2026 02:21 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर
अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर Published by: Heera Updated Tue, 01 Sep 2026 02:21 PM IST
सार

बागेश्वर जिले में बीते रविवार से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। सोमवार को गरुड़-बागेश्वर-कौसानी मार्ग पर रवाईंखाल के समीप पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। 

विज्ञापन
Landslide on Garur-Bageshwar-Kausani Highway
गरुड़-बागेश्वर-कौसानी हाईवे पर भूस्खलन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बागेश्वर जिले में बीते रविवार से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। सोमवार को गरुड़-बागेश्वर-कौसानी मार्ग पर रवाईंखाल के समीप अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है।

विज्ञापन


मार्ग बंद होने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे यात्रियों, दैनिक यात्रियों और आवश्यक सेवाओं की आवाजाही पर ब्रेक लग गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश के चलते पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे आवाजाही में काफी खतरा बना हुआ है। 
विज्ञापन


प्रशासन ने मौसम के मिजाज को देखते हुए यात्रा कर रहे लोगों से सतर्कता बरतने और बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करने की अपील की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed