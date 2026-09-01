गरुड़-बागेश्वर-कौसानी हाईवे पर भूस्खलन: पहाड़ी से गिरे बोल्डर और मलबा, रास्ता बंद; जनजीवन अस्त-व्यस्त

बागेश्वर जिले में बीते रविवार से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। सोमवार को गरुड़-बागेश्वर-कौसानी मार्ग पर रवाईंखाल के समीप अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आ गिरने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है।

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