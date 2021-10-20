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Bageshwar News: सड़कों पर जाम से केमू की बस सेवाएं प्रभावित

Mon, 05 Oct 2026 12:44 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Mon, 05 Oct 2026 12:44 AM IST
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KMU bus services affected by traffic jams on the roads
बागेश्वर। नैनीताल जिले के कैंची धाम क्षेत्र और अन्य मार्गों पर लग रहे भीषण जाम का असर अब पूरे कुमाऊं की परिवहन व्यवस्था पर दिख रहा है। इस भयंकर यातायात जाम के कारण केमू की बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। इससे आम यात्रियों और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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बीते शनिवार को हल्द्वानी से चलने वाली केमू की बसें घंटों जाम में फंसी रहीं। इसके चलते शनिवार को केवल तीन बस सेवाएं ही समय पर मुख्यालय बागेश्वर पहुंच सकीं। बसों के मुख्यालय न पहुंचने का सीधा असर रविवार के संचालन पर पड़ा। रविवार को हल्द्वानी मार्ग के लिए कम बसों का संचालन हो पाया। अचानक बसों की कमी होने से बस स्टेशन पर यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए निजी वाहनों और टैक्सियों का सहारा लेना पड़ा।
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परिवहन व्यवस्था पर जाम का असर
नैनीताल जिले के विभिन्न मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। विशेषकर प्रसिद्ध कैंची धाम क्षेत्र में भीषण जाम लग रहा है। इस जाम के कारण कुमाऊं क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। केमू की बस सेवाएं बाधित होने से यात्रियों को समय पर यात्रा करने में दिक्कतें आ रही हैं।
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कोट
कैंची धाम क्षेत्र और नैनीताल मार्ग पर लगातार भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जाम की स्थिति सामान्य होते ही सभी सेवाओं को सुचारू कर दिया जाएगा। -देवेंद्र रावत, प्रभारी केमू स्टेशन, बागेश्वर
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