Bageshwar News: कुलदेवी का मंदिर जलने से तीन ग्राम पंचायतों में इस बार नहीं मनेगी दिवाली

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बदियाकोट के ग्राम प्रधान भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मां भगवती क्षेत्र की आराध्य कुलदेवी हैं। 16 अक्तूबर की सुबह करीब छह बजे लगी आग में मंदिर का मुख्य भवन पूरी तरह नष्ट हो गया था। मंदिर में लकड़ी पर की गई पारंपरिक नक्काशी भी आग की भेंट चढ़ गई। इससे ग्रामीणों की आस्था को गहरी चोट पहुंची है।मुख्य धामी मंगल सिंह धामी के निर्देश पर बदियाकोट के साथ ही समीपवर्ती कालों और बोरबलड़ा गांवों में भी दीपावली का पर्व नहीं मनाया जाएगा। मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा होने तक ग्रामीण किसी तरह का उत्सव नहीं मनाएंगे। ग्रामीणों ने त्योहार का उल्लास छोड़कर सादगी और शोक के साथ रहने का निर्णय लिया है।अग्निकांड के बाद स्थानीय विधायक सुरेश गढ़िया और जिलाधिकारी अपूर्वा पांडेय ने मंदिर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटना पर दुख जताते हुए मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया है।बागेश्वर। बदियाकोट स्थित मां भगवती मंदिर में अग्निकांड के बाद अब मलबे की सफाई और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। बदियाकोट के विभिन्न तोकों से ग्रामीण बारी-बारी से मंदिर परिसर पहुंचकर सफाई कर रहे हैं। साथ ही मलबे से मंदिर की सामग्री के सुरक्षित अवशेषों को एकत्र किया जा रहा है। ग्राम प्रधान भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मंदिर परिसर में सात दिनों तक हवन, शांतिपाठ और गौदान सहित धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इनके पूरा होने के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।कपकोट के विधायक सुरेश गढि़या ने आश्वस्त किया है कि बदियाकोट में मां भगवती का अति भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य की शुरुआत एक करोड़ 18 लाख रुपये की धनराशि से की जाएगी और मंदिर के पुनर्निर्माण में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गत दिनों इस ऐतिहासिक मंदिर को भव्य रूप से पुनर्मोदित कराने का पूरा आश्वासन दिया है। संवाद